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Звезды18 октября 2021 10:22

Детский спектакль «Щелкунчик и Кошки» пройдет уже 23 октября

В эту субботу в ДК ЖД пройдут сразу два спектакля: в 12 и 15 часов
Источник:kp.ru
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В постановке задействовано 50 кошек Владимира Куклачева, которые исполнят главные роли в истории «Щелкунчик и Кошки».

Спектакль начинает фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого Владимир Куклачев. Он вместе с кошками будет сопровождать маленьких зрителей в этом необыкновенном путешествии. Герои сказочного спектакля подарят челябинцам лучшие номера под музыку Петра Чайковского.

Также впервые в спектакль включены трюки, которые в мире раньше никто не исполнял!

Билеты от 600 рублей можно приобрести на сайте chel.kassy.ru.

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