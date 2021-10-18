Человек погиб в ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области

Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области

Авария с участием легковой иномарки и автобуса произошла утром 18 октября в Увельском районе. На трассе А-310 недалеко от села Половинка лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и автобус №597, следовавший по маршруту «Челябинск-Троицк».

Автобус после столкновения скатился в кювет.

Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области

Как рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия. Понадобились спец иструменты, чтобы извлечь его тело из искореженной машины.

В автобусе ехали 20 человек, в том числе 6 детей. Серьезно пострадала одна из пассажирок, с места аварии ее увезли в больницу.

Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области

Причины ДТП пока устанавливают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru