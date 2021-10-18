Человек погиб в ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области

Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
Авария с участием легковой иномарки и автобуса произошла утром 18 октября в Увельском районе. На трассе А-310 недалеко от села Половинка лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и автобус №597, следовавший по маршруту «Челябинск-Троицк».
Автобус после столкновения скатился в кювет.
Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
Как рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия. Понадобились спец иструменты, чтобы извлечь его тело из искореженной машины.
В автобусе ехали 20 человек, в том числе 6 детей. Серьезно пострадала одна из пассажирок, с места аварии ее увезли в больницу.
Фото: 7 ПСО ГУ МЧС по Челябинской области
Причины ДТП пока устанавливают.
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