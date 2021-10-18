Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 10:46

Движение на пересечении Свердловского проспекта и Сони Кривой в Челябинске откроют к концу недели

Из-за ремонта трамвайного переезда для машин продолжают действовать ограничения
Ольга ЩАПИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Андрей АБРАМОВ

Трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой обещают открыть до конца недели. Сейчас на этом участке запустили только трамваи.

— Продолжается ремонт переезда с заменой путей на пересечении Сони Кривой и Свердловского , — сообщил замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов, — Сегодня утром там восстановлено трамвайное движение.

В этом году отремонтированы 15 трамвайных переездов. В планах было заявлено 26 участков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru