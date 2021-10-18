Движение на пересечении Свердловского проспекта и Сони Кривой в Челябинске откроют к концу недели

Фото: Андрей АБРАМОВ
Трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой обещают открыть до конца недели. Сейчас на этом участке запустили только трамваи.
— Продолжается ремонт переезда с заменой путей на пересечении Сони Кривой и Свердловского , — сообщил замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов, — Сегодня утром там восстановлено трамвайное движение.
В этом году отремонтированы 15 трамвайных переездов. В планах было заявлено 26 участков.
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