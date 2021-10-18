В челябинском Саду Победы весной 2022 года откроют площадку с героями советского кино

Вот таких героев известных советских кинолент создавали мастера фестиваля Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Саду Победы в минувшие выходные прошел фестиваль деревянных скульптур «Уральский характер». Вооруженные бензопилами и инструментов для работы с деревом мастера в режиме реального времени создавали композиции, среди которых были герои известных советских фильмов. Как сообщил КП-Челябинск директор парка Николай Трескин, весной 2022 года они станут основой для создания площадки, посвященной кино.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

— Часть скульптур будет установлена в Саду Победы на постоянной основе, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад Победы» Николай Трескин. — Будем формировать и развивать площадку с киногероями советских фильмов. Уже имеющиеся скульптуры планируем законсервировать до весны, чтобы они не испортились. Они выполнены из необработанной древесины и зиму просто не простоят.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Над созданием скульптур в Челябинске трудились мастера из разных уголков России. Темой фестиваля стал советский кинематограф — участники создадут персонажей из фильмов и мультиков прошлых времен. Как это было, читайте в нашем материале.

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