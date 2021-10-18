В Челябинской области спасли рыбаков, уплывших ночью на дырявой лодке

Рыбаки более двух часов просидели в темноте на скале, ожидая спасения. Фото: Тимур ХАНОВ

Двое жителей Усть-Катава едва не погибли на реке Юрюзань в минувшие выходные. Рыбаки поплыли по реке в темное время суток на прохудившейся надувной лодке. Воздух из лодки постепенно выходил, пока ненадежное плавсредство не сложилось пополам.

Под воду ушли все вещи рыбаков, но самим мужчинам удалось удержаться на плаву и выбраться на берег.

В кармане у одного из усть-катавцев после вынужденного купания в холодной воде сохранился телефон. Мужчинам удалось дозвониться до спасателей, но во время разговора промокший телефон перестал работать.

— Без данных о месте ЧП и без связи с пострадавшими спасатели дежурной смены Усть-Катавского отряда более двух часов в полной темноте вели тщательный осмотр всех берегов реки, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Наконец, плывя на лодке с фонарем, спасатели заметили «потерпевших кораблекрушение» на скальном берегу в двух километрах от Усть-Катава. Мужчин увезли в город и передали там сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

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