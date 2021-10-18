В День отца на Южном Урале прошел детский турнир по лазертагу

Фото: Родина

В минувшее воскресенье на Южном Урале отметили первый День отца — новый праздник, учрежденный президентом РФ для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. По всему региону прошли мероприятия и акции, организованные активом Совета отцов при Уполномоченной по правам ребенка в Челябинской области.

Фото: Родина

Так, на территории подсобного хозяйства в поселке Трубный — проекта «Воспитанные Родиной», состоялся военно-спортивный турнир по лазертагу «Отцы и дети». Его организаторами выступили председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев и исполнительный директор Челябинского филиала Российского союза боевых искусств Олег Строгонов.

Фото: Родина

«Все мальчишки хотят иметь образец для подражания, своего героя, коим должен являться отец. К сожалению, не все отцы готовы воспитывать детей и брать ответственность — это беда общества. Поэтому мы на своем примере показываем парням, что им есть, на кого опереться. Такие дни нужны, чтобы подчеркнуть важность роли отца в семье и еще раз напомнить, насколько это серьезная задача — быть образцом», — комментирует Сергей Смышляев.

Открыла турнир Уполномоченная по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Она отметила важность таких мероприятий, как и то, что они не должны ограничиваться официальными праздниками, а работа с детьми должна быть регулярной. Также на открытии присутствовали именитые тренеры, представители ЧВААКУШ и начинающие, но уже перспективные спортсмены из юношеских спортивных школ.

Фото: Родина

В турнире приняли участие команды спецшкол закрытого типа и юные спортсмены, а главным судьей выступил руководитель лазертаг-клуба «Гвардия» Павел Щербаков. Помимо командных боев, участники турнира соревновались в меткости на импровизированном стрельбище. Особенность такого спорта заключается в том, что снаряд представляет собой лазерный луч и не может нанести какого-либо вреда игрокам.

Фото: Родина

Для гостей постарше были организованы посиделки у камина, а также полевая кухня. Участники отметили, что еще не пробовали такой вкусной гречневой каши, как на турнире. Организаторы пообещали, что уже в ноябре пройдут новые игры по лазертагу.