В Челябинской области похолодает на 19 градусов и пойдет снег

Погода в Челябинской области существенно ухудшится

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области об ухудшении погоды. Если на понедельник 18 октября прогнозировали тепло — до +18 градусов, то уже в четверг 21 октября температура воздуха может опуститься до минусовых значений.

Днем во вторник 19 октября погода еще будет относительно теплой: от +9 до +14 днем (в самых южных районах Челябинской области — даже до +17). Местами при этом возможны небольшие или умеренные дожди.

В среду небольшие и умеренные дожди продолжатся, в горах их дополнит мокрый снег. Днем будет только +3, +8, и +13 на крайнем юге региона. В ночь на четверг столбик термометра опустится до -4, +1. А днем 21 октября потеплеет лишь до -1, +4 градусов, пойдет дождь, переходящий в снег. Осадки будет сопровождать сильный ветер: северный и северо-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

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