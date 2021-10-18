Предприятие компании Lasselsberger Ceramics в Пласте Челябинской области будет безотходным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: пресс-служба губернатора.

Глава региона Алексей Текслер обсудил с руководством группы компаний Lasselsberger Ceramics строительство новых и модернизацию действующих производств холдинга. Австрийцы представили проект линии мокрого обогащения каолина путем глубокой модернизации действующего производства ООО «Пласт-Рифей».

— Наша цель — открывать на территории Челябинской области предприятия с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичными переделами и соответствующими зарплатами персонала, — отметил Алексей Текслер. — Мы заинтересованы в инвестициях в такие проекты и готовы оказывать им поддержку.

Пока на челябинских предприятиях Lasselsberger Ceramics производит первичное сырье, в частности, в Пластовском и Каслинском районах.

— Мы планируем полностью обновить производство в Пласте к лету следующего года, — сообщил о планах президент группы компаний Lasselsberger Ceramics Йозеф Ласселсбергер. — Есть проект по развитию производства плитки с фиброцементом. Кроме того, планируется сделать предприятие в Пласте безотходным».

Президент компании Lasselsberger Ceramics Йозеф Ласселсбергер. Фото: пресс-служба губернатора.

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