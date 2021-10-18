В Челябинске скончалась ректор Международного института дизайна и сервиса Татьяна Усынина

Фото: МИДиС/vk.com

Сегодня ушла из жизни ректор Международного института дизайна и сервиса Татьяна Усынина. Почти 30 лет назад она получила первую на Урале лицензию на ведение частной образовательной деятельности.

За это время МИДиС разросся до большого комплекса, в который входят общеобразовательная школа «7 ключей», колледж и институт. В начале 2000-х модельер Александр Васильев открыл в вузе Музей истории моды XX века.

Татьяне Усыниной было 72 года. Она родилась в Челябинске, окончила исторический факультет ЧГПИ (сейчас ЮУрГГПУ), работала преподавателем философии и истории. В 1992 году открыла сначала колледж, потом Челябинский гуманитарный институт (переименован в МИДиС). Татьяна Васильевна была членом совета ректоров вузов Челябинской области, Общественного совета по образованию и науке комитета по социальной политике заксобрания, членом Российского Союза ректоров.

Сейчас обязанности ректора исполняет сын Татьяны Усыниной, первый проректор МИДиС Максим Усынин. В администрации вуза сообщили, что о времени и месте прощания будет известно позже.

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