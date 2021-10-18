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Происшествия18 октября 2021 14:25

В Челябинске мужчина выпал из окна многоэтажки

Это случилось на Комсомольском проспекте
Елена КОЛЧИНА
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Очевидцы рассказали, что человек упал с восьмого этажа

Очевидцы рассказали, что человек упал с восьмого этажа

Фото: Иван МАКЕЕВ

С верхнего этажа дома на Комсомольском проспекте в Челябинске упал человек. Об этом сообщают очевидцы. По рассказам свидетелей происшествия, мужчина выпал из окна на восьмом этаже здания.

К дому приехали машины экстренных служб.

В городском управлении полиции прокомментировать происшествие обещали позже.

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