ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Пакет услуг ВТБ Мобайл для старшего поколения включает 200 минут телефонных разговоров в месяц, 3 гигабайта интернет-трафика и 50 SMS. Для клиентов, получающих пенсионные выплаты на карту ВТБ, его стоимость составит 149 рублей, а ежемесячная экономия по сравнению с базовым тарифом - 101 рубль.

Новые абоненты могут подключить услуги связи и воспользоваться специальными условиями в офисах банка. Если у клиента уже есть SIM-карта ВТБ Мобайл и он оформляет зачисление пенсии на карту ВТБ, он может изменить пакет услуг на специальный со скидкой в мобильном приложении ВТБ Мобайл. Скидка в таком случае подключится автоматически. Для абонентов ВТБ Мобайл доступна оплата услуг связи бонусами программы лояльности ВТБ Мультибонус.

В рамках спецпредложения абонентам безлимитно (без расходования пакета интернета) доступны сайты ВТБ и ВТБ Мобайл, мобильное приложение ВТБ Онлайн, а также социально значимые интернет-ресурсы, такие как портал Пенсионного фонда, Госуслуг, сайты правительства Москвы, Московской области и другие.

«Подключиться к ВТБ Мобайл можно с сохранением своего мобильного номера, в этом случае новому абоненту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Помимо специальных условий для пенсионеров, всем нашим клиентам доступен единый тариф без роуминга по всей России. Таким образом, они могут звонить в любой регион страны без дополнительных затрат, а вызовы внутри сети ВТБ Мобайл остаются абсолютно безлимитными и не расходуют основной пакет минут. Бесплатным для наших абонентов в любой точке мира является и доступ к приложению ВТБ Мобайл», - отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Владислав Соколов.

«Сегодня люди старшего поколения ведут активный образ жизни и все увереннее осваивают современные сервисы. Мы понимаем, что клиентам пожилого возраста особенно важно оставаться на связи со своими близкими. Специальный тариф ВТБ Мобайл позволит пенсионерам вести активные коммуникации на очень выгодных условиях и при этом быть уверенными в качестве связи и мобильного интернета», - отметила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Инна Земан.

Виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл начал работу в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году ВТБ Мобайл стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской, Омской областей и Пермского края.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре, соцсетях или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)