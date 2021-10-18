В Челябинской области в ДТП погиб 23-летний парень, у которого не было прав

Машина разбилась вдребезги. Фото: УГИБДД по Челябинской области | vk.com

В Челябинской области около 7 утра, 18 октября, произошло ДТП, в котором скончался 23-летний водитель от лобового столкновения с автобусом №597 на встречной полосе. Авария произошла на трассе Челябинск — Троицк.

Молодой водитель Mitsubishi ASX, у которого не было прав, решил выехать на встречную полосу, где ударился с пассажирским автобусом Hyundai Universe, в котором находились 15 пассажиров. Из них пострадали 2 женщины, хозяин Mitsubishi скончался на месте.

— ДТП произошло в Увельском районе Челябинской области приблизительно в 7 утра. Молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, находившийся в автомобиле Mitsubishi ASX, от полученных травм скончался на месте аварии, — прокомментировали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Аналогичная авария произошла 17 октября в Сосновском районе Челябинской области. 28-летний водитель «Волги» тоже выехал на встречку и заехал под колеса «Камаза». Он многочисленных травм он также скончался на месте ДТП.

От «Волги» почти ничего не осталось. Фото: УГИБДД по Челябинской области | vk.com

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