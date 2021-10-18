МЧС наградит знатоков истории пожарной охраны Челябинской области

Фото: vdpo74.ru

Пожарно-техническая выставка и портал вдпо.рф запускает онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны. Челябинская область». Для участия нужно с 17 часов 20 октября по 17 часов 24 октября ответить на вопросы. Пройти квест может как один человек, так и команда (2-5 человек).

Результаты опубликуют на сайте вдпо.рф 27 октября. Победители и призеры получат сертификаты на электронную почту, указанную при регистрации. Лучших грамотами отметит Центральный Совет Всероссийского добровольного пожарного общества, ценные призы приготовило Челябинское областное отделение ВДПО.

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