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Общество18 октября 2021 16:33

Мужчина, выпавший из окна на Комсомольском проспекте в Челябинске, умер до приезда врачей

Пока неизвестна причина, по которой он выпал
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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В СК пока нет никакой информации по инциденту.

В СК пока нет никакой информации по инциденту.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске по адресу Комсомольский проспект, 45, из окна многоквартирного дома выпал мужчина. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

— Когда врачи приехали на место, мужчина уже скончался, — сообщили КП-Челябинск в Минздраве Челябинской области.

Мужчина выпал из окна восьмого этажа. Причина, по которой это произошло, пока неизвестна. Также пока установлена личность мужчины.

Информация о произошедшем пока не поступила в Следственный комитет Челябинской области.

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