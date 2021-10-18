Мужчина, выпавший из окна на Комсомольском проспекте в Челябинске, умер до приезда врачей

В СК пока нет никакой информации по инциденту.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске по адресу Комсомольский проспект, 45, из окна многоквартирного дома выпал мужчина. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.
— Когда врачи приехали на место, мужчина уже скончался, — сообщили КП-Челябинск в Минздраве Челябинской области.
Мужчина выпал из окна восьмого этажа. Причина, по которой это произошло, пока неизвестна. Также пока установлена личность мужчины.
Информация о произошедшем пока не поступила в Следственный комитет Челябинской области.
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