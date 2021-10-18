Мужчина, выпавший из окна на Комсомольском проспекте в Челябинске, умер до приезда врачей

В СК пока нет никакой информации по инциденту. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске по адресу Комсомольский проспект, 45, из окна многоквартирного дома выпал мужчина. Он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

— Когда врачи приехали на место, мужчина уже скончался, — сообщили КП-Челябинск в Минздраве Челябинской области.

Мужчина выпал из окна восьмого этажа. Причина, по которой это произошло, пока неизвестна. Также пока установлена личность мужчины.

Информация о произошедшем пока не поступила в Следственный комитет Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru