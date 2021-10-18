В Челябинске мужчина до смерти избил приятеля из-за татуировок на его теле

Убийцу посадят в тюрьму почти на 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил своего приятеля из-за того, что на его теле красовались татуировки. Сначала он забил его ногами, а затем скинул его бездыханное тело из окна 9-го этажа.

Началось все с алкоголя. Двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире убитого. 45-летнему подсудимому внезапно не понравились татуировки собутыльника, и между мужчинами завязался конфликт. Неизвестно что именно ему не понравилось из рисунков на теле погибшего.

Убийца полностью признался в содеянном. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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