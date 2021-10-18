В Челябинске депутату Алесе Субботиной уменьшили наказание за мошенничество

Депутат занимала небольшие деньги, а взамен получала недвижимость. Фото: Алеся Субботина | vk.com

Областной суд Челябинска изменил приговор депутату Калининского района Алесе Субботиной, уменьшив наказание. Теперь вместо 4 лет условного осуждения, мошеннице дали 3 года и 9 месяцев.

На решение судьи повлиял тот факт, что Субботина выплатила ущерб всем, на ком нелегально наживалась. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Приговор уже вступил в силу, из чего следует, что Субботина вскоре должна лишиться статуса депутата Калининского района и сложить полномочия.

Алеся Субботина занималась мошенничеством с 2011 по 2015 год работая риелтором. Она выдавала деньги южноуральцам под залог их недвижимости. Субботина составляла договоры купли-продажи, вместо договоров о залоге жилья. Так, она выдавала по 50 тысяч рублей, вместо 800 тысяч. Когда ей не возвращали прописанные в документах 800 тысяч рублей, жилье заемщиков переходило к ней в собственность.

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