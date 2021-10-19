Три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Фото: Полиция Аргаяшского района

ДТП с тремя погибшими случилось вечером 18 октября на 11-м километре дороги Караси-Яраткулово в Аргаяшском районе. Лоб в лоб столкнулись легковой Datsun on-DO и грузовик Howo.

Как рассказали в полиции Аргаяшского района, 73-летний водитель Datsun не справился с управлением на повороте. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, там произошло столкновение с Howo. За рулем грузовика находился 31-летний мужчина.

Фото: Полиция Аргаяшского района

Водитель и пассажиры легковой машины получили тяжелые травмы, от которых скончались на месте происшествия. Одному из пассажиров было 68 лет, другому — 49 лет.

В полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

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