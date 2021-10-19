В Челябинске спасли недоношенного младенца, который заболел коронавирусом

Ребенка удалось вылечить от ковидной пневмонии. Фото: ОКБ №2

Челябинские врачи спасли жизнь ребенка, появившегося на свет на седьмом месяце беременности. Малыш не только родился раньше времени, но и тяжело заболел коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2, ребенок при рождении весил всего 1185 граммов. Его передавали из одной региональной больницы в другую, — малыша лечили от тяжелых заболеваний, связанных с таким ранним появлением на свет. Но вдобавок к этим болезням младенец заразился коронавирусом. У него развилась двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью. Сразу несколько ПЦР-тестов на Covid-19 дали положительный результат.

Ребенку требовалась высокотехнологичная помощь, оборудование для которой есть далеко не в каждой больнице. Врачи отделения патологии новорожденных и недоношенных ОКБ №2, куда доставили младенца, опасались предсказывать исход болезни и опасались за жизнь маленького пациента.

Ребенку провели противовирусную, антибактериальную и иммунотерапию. Потребовалось лечить также анемию, провести переливание компонентов крови.

В результате с ковидной пневмонией удалось справиться, а состояние малыша улучшилось настолько, что его смогли выписать домой.

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