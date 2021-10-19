Восьмилетняя хоккеистка из Челябинска стала героиней шоу на «Первом канале»

ото: Первый канал

Челябинка Алиса Краснопеева стала одной из героинь телешоу «Лучше всех!». Выпуск программы с ее участием вышел в эфир 17 октября. Шоу посвящено необычным талантам и хобби детей. Восьмилетняя челябинка рассказала ведущему программы Максиму Галкину о своем увлечении хоккеем. Девочка не только болеет за спортсменов, но и играет в хоккей сама.

— Мама меня хотела отдать на танцы или на гимнастику. Но папа предложил: «А почему бы ее на хоккей не повести?». Мама сказала: «Но она же придет уставшая!». А я пришла с первой тренировки и говорю: «Мама, я хочу хоккеем заниматься!», — поведала Алиса.

Мама юной спортсменки Ольга рассказала, что любовь к хоккею передалась Алисе от отца.

— Муж тоже увлекается хоккеем. С трех лет они с Алисой болели за «Трактор». И дедушка у нас в прошлом тренер, — сообщила она.

На телепрограмме челябинка рассказала ведущему о хоккейном снаряжении. Максиму Галкину почему-то пришло в голову спросить восьмилетнего ь ребенка о романтических отношениях.

— Есть ли сейчас мальчики, которые ухаживают за тобой, проявляют знаки внимания? — настаивал он.

— Не хочу себе такого, хочу сама ухаживать, — проявила силу характера гостья из Челябинска.

Фото: Первый канал

Юной хоккеистке на телешоу устроили встречу с одним из любимы игроков — защитником ЦСКА Никитой Нестеровым. Спортсмен подарил челябинской коллеге именную майку с автографом и свою хоккейную клюшку.

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