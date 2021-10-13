Эксперты обсудят судьбу недостроенного конгресс-холла «Крылья» в Челябинске

Конгресс-холл: реальность и ожидание. Фото: Ирина Фадюшина, congress-74.ru

Челябинская мэрия запланировала публичные дискуссии по искусственному острову, на котором стоит известный недострой города — конгресс-холл «Крылья». Мероприятие состоится 9 ноября в Доме архитектора, пишет городской телеграм-канал «Челябушка». Слушания нужны не для самого острова, а под корректировку проекта, по которому будут достраивать знаменитые «ребра».

— Многие, увидев эту новость, прямо скажем, воодушевились. Действительно, ну сколько еще здание может оставаться в заморозке, тем более, что с недавних пор к нему ведет благоустроенная на столичный лад набережная, — добавляют авторы паблика. — В руководстве региона не раз упоминали о вариантах продолжения проекта и на открытии набережной тоже. Но на сегодня понятно только то, что завершат возведение с частными средствами, в составе объекта предусмотрят концертный зал и Дворец бракосочетаний, это будет культурный, общественный центр. И цену вопроса, и имя инвестора, и эскизы власти держат в тайне.