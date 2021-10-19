В Челябинской области похитили плодородную почву на 145 млн рублей

Выяснить, что стало с украденной землей, пока не удалось
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каслинском районе украли плодородный слой почвы на площади 29 гектаров. Землю срезали тракторами, а потом на грузовиках увезли в неизвестном направлении.
Исчезновение почвы обнаружили в время совместной проверки надзорных ведомств и ФСБ.
В пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора сообщают, что ущерб от уничтожения плодородного слоя составил около 145 млн рублей.
С собственника участка, откуда вывезли землю, ООО «Зеленая линия», собираются взыскать компенсацию за причиненный окружающей среде ущерб. Кроме того фирму готовятся привлечь к административной ответственности за порчу земель. Штраф за такое нарушение составляет от 30 до 50 тыс. рублей.
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