В Челябинской области похитили плодородную почву на 145 млн рублей

Выяснить, что стало с украденной землей, пока не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каслинском районе украли плодородный слой почвы на площади 29 гектаров. Землю срезали тракторами, а потом на грузовиках увезли в неизвестном направлении.

Исчезновение почвы обнаружили в время совместной проверки надзорных ведомств и ФСБ.

В пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора сообщают, что ущерб от уничтожения плодородного слоя составил около 145 млн рублей.

С собственника участка, откуда вывезли землю, ООО «Зеленая линия», собираются взыскать компенсацию за причиненный окружающей среде ущерб. Кроме того фирму готовятся привлечь к административной ответственности за порчу земель. Штраф за такое нарушение составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru