Строительство многоуровневой парковки у парка Гагарина снова под вопросом

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Челябинские власти по итогам шумных публичных слушаний отложили проект многоуровневой парковки у парка Гагарина. Вопросу нужна дополнительная проработка в части обоснования размещения объекта, сказано в заключении. Примечательно, что народное мнение было учтено после сопротивления, пишет телеграм-канал о жизни города «Челябушка».

Во-первых, активисты с трудом добились дискуссии в Доме архитектора (полтора года из-за пандемии мэрия принимала критику только по интернету). Во-вторых, были озвучены резкие высказывания против стройки. — Но слушания превратились в привычную баталию, поэтому вряд ли чиновники снова согласятся на очный формат, — добавляют авторы паблика. — Кстати, проект, ставший яблоком раздора, уходит корнями во времена сити-менеджерства Сергея Давыдова и, таким образом, пережил не одну смену градоначальников вплоть до Натальи Котовой.

Впервые парковку на улице Труда обсуждали семь лет назад, тогда жильцы тоже были против.