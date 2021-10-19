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Здоровье19 октября 2021 9:24

В Челябинской области за день 422 человека заболели коронавирусом

Это самое большое количество заболевших за все время эпидемии в регионе
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заразились более 105 тыс. южноуральцев

Коронавирусом заразились более 105 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 422 человек, в том числе у четырех школьников. Так много заболевших за день в регионе еще не регистрировали.

За день от ковидной пневмонии скончались 28 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 12 тыс. 198 человек.

За все время с начала пандемии коронавирусоом в Челябинской области заболели 105 тыс. 193 человека.

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