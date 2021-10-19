Женщину, сбившую трех детей на мопеде в Чебаркульском районе, отправили в колонию на 6 лет

Авария произошла в деревне Бутырки. Фото: ЧП ДТП Златоуст / Vk.com

В Чебаркуле состоялся суд над 29-летней женщиной, которая села за руль пьяной и без прав, сбила троих детей, а потом скрылась с места происшествия.

ДТП случилось 3 октября прошлого года. Жительница села Кундравы ехала по дороге в соседней деревне Бутырки на ВАЗ-21102. Женщина никогда не училась управлять машиной и была пьяна. Это не помешало ей превысить разрешенную в пределах населенных пунктов скорость. На дороге в это время стоял мопед. Им управлял 11-летний мальчик. На пассажирском месте мопеда сидели дети 10 и 3 лет.

Увидев детей, женщина не попыталась затормозить или хотя бы снизить скорость. Машина врезалась в мопед.

Десятилетний пассажир мопеда погиб на месте. Пьяная виновница аварии бросила пострадавших детей и сбежала.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, Чебаркульский городской суд признал женщину виновной в нарушении правил дорожного движения, которое было свершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряжено с оставлением места нарушения и повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

— Судом виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев, — уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил иск родителей погибшего ребенка, которые требовали у виновной 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Те не менее, пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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