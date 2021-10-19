Энергетики отключили ЧТЗ-УРАЛТРАК отопление, предприятие намерено оплатить счета в течение трех дней

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«Уралэнергосбыт» отключил отопление в здании заводоуправления «ЧТЗ-УРАЛТРАК» до полного погашения долгов.

— Общая сумма долга завода за тепловую энергию перед АО «УСТЭК-Челябинск» составляет более 2 млн рублей , — говорится в сообщении Уралэнергосбыта. — Если заводоуправление так и не рассчитается с долгами, первые минусовые температуры могут привести к разморозке системы теплоснабжения. Помимо отопления, предприятие задолжало и за электроэнергию, на сегодняшний момент сумма долга составляет 272, 4 млн руб.

Также поставщик электроэнергии заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в целях погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

В пресс-службе предприятия «Комсомольской правде» сообщили, что «ЧТЗ-УРАЛТРАК» планировал проведение оплаты услуг в полном объеме и неоднократно уведомлял об этом компанию-поставщика.

— Возникшая задолженность предприятия перед АО «УСТЭК-Челябинск» будет погашена до 22 октября 2021 года, — ответили на Челябинском тракторном заводе.

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