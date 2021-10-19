На конкурс красоты среди медицинских работниц осталось три места

Фото: Краса медицины - 2021

Близится начало конкурса «Краса Медицины 2021». Совсем скоро девушки и женщины, чьи будни проходят в заботе о нашем здоровье, перевоплотятся в ярких прекрасных див, настоящих принцесс, ангелов красоты.

Уже блистает и ждет своей обладательницы главная корона победительницы, переливаются шелковые наградные ленты. А участницы получили приглашение на стартовую вечеринку.

В состав претенденток на корону вошли врачи и медицинский персонал:

- детской городской больницы № 8,

- лаборатории «Инвитро Урал»,

- стоматологической клиники № 3,

- сети стоматологий «Гранд Успех»,

- детской областной клинической больницы,

- сети стоматологий «Белый кит»,

- областной клинической больницы №3

Осталось еще 3 места! Заявки принимаются до 21 октября на сайте show74.ru, по почте show-74@bk.ru или в "Инстаграме" проекта @krasamed2021.

Короны, награды и подарки от щедрых спонсоров ждут своих героинь!