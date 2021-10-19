На конкурс красоты среди медицинских работниц осталось три места

Фото: Краса медицины - 2021
Близится начало конкурса «Краса Медицины 2021». Совсем скоро девушки и женщины, чьи будни проходят в заботе о нашем здоровье, перевоплотятся в ярких прекрасных див, настоящих принцесс, ангелов красоты.
Уже блистает и ждет своей обладательницы главная корона победительницы, переливаются шелковые наградные ленты. А участницы получили приглашение на стартовую вечеринку.
В состав претенденток на корону вошли врачи и медицинский персонал:
- детской городской больницы № 8,
- лаборатории «Инвитро Урал»,
- стоматологической клиники № 3,
- сети стоматологий «Гранд Успех»,
- детской областной клинической больницы,
- сети стоматологий «Белый кит»,
- областной клинической больницы №3
Осталось еще 3 места! Заявки принимаются до 21 октября на сайте show74.ru, по почте show-74@bk.ru или в "Инстаграме" проекта @krasamed2021.
Короны, награды и подарки от щедрых спонсоров ждут своих героинь!