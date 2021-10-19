Водителей в Челябинской области предупредили о скользких дорогах

Дороги могут обледенеть или покрыться рыхлым снегом
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Южноуральских автомобилистов просят быть особенно осторожными на трассах. В регионе ухудшается погода, дороги могут стать скользкими из-за воды, мокрого снега и льда.
В среду, 20 октября, в Челябинской области прогнозируют дожди с мокрым снегом. Особенно неприятной будет погода в горных районах. Ночью температура воздуха составит от 0 до+5 градусов, днем — от +3 до +8.
В четверг метеорологи обещают дождь, переходящий в снег. Ночью -4, +1 градус, днем — от -1 до +4.
В региональном ГИБДД говорят о повышенном риске ДТП из-за погодных условий.
— В случае ухудшения дорожной обстановки на трассы будут выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь участникам дорожного движения, — уточнили в управлении.
Водителям, тем не менее, рекомендуют сменить летнюю «резину» на зимнюю, соблюдать на дорогах дистанцию, а по возможности отправляться в дальние поездки, только потренировавшись и привыкнув к новым погодным условиям.
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