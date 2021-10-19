В Челябинске сразу три машины столкнулись на перекрестке

Маршрутка оказалась рядом с местом аварии, но в ДТП не попала. Фото: vk.com/region_chelyaba
В Челябинске днем 19 октября произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Машины столкнулись на перекрестке улиц Горького и Ловина.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, водители Hyundai и Kia остановились на дороге, когда в их автомобили врезалась Toyota.
Люди в аварии не пострадали, но автомобили оказались заметно повреждены.
Проблемы возникли также у других автомобилистов, пытавшихся проехать через участок, где случилось ДТП. На дороге возник затор. По сообщениям очевидцев, некоторые водители даже пытались объехать разбитые машины по тротуару.
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