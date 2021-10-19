В Челябинской области водитель, насмерть сбивший пешехода, распилил и закопал свой автомобиль

Полицейские откопали то, что осталось от "Лады". Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области удалось разыскать водителя, который насмерть сбил 51-летнего мужчину в Коркино и скрылся с места происшествия. ДТП случилось на дороге Челябинск-Троицк ночью 19 сентября.

Полицейские тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что на пешехода наехала Lada Priora. Затем удалось разыскать водителя — 27-летнего жителя Коркинского района.

Оказалось, что после аварии мужчина попытался отвести от себя подозрения. Для этого он полностью разобрал свой автомобиль, даже разрезал крупные части корпуса. Остатки машины он захоронил на участке возле пустующего частного дома в том же поселке, где сам проживал.

Опознать машину помогли записи камер наблюдения. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Под стражу коркинца отправлять не стали, в качестве меры пресечения ему назначили обязательство о явке. Сейчас расследование всех обстоятельств смертельного ДТП продолжается.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места происшествия. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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