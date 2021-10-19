Новая набережная в Челябинске теперь доступна в формате VR на 360 градусов

В видео полностью отсутствуют динамичные кадры. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский архитектор Петр Стебельский снял новую набережную у реки Миасс в формате VR на 360 градусов. Видео дополняет закадровый голос, проводящий экскурсию по новому благоустроенному пространству. Его можно посмотреть на Youtube-канале «Мысли архитектора».

Челябинцы уже оценили видео, доступное для просмотра в 5K и показывающее не только набережную со всех сторон, но и город в целом. Те, у кого есть VR очки, получат ощущение полного погружения. Однако, в видео нет монтажных приемов и динамичных кадров, поэтому оно может показаться скучным для некоторых зрителей.

— Это первое видео новой набережной в Челябинске в 360 градусов. Спасибо за отзывы, мы сами офигели, когда все получилось — комментирует свое видео Стебельский.

Напомним, что новую набережную открыли ко дню города в Челябинске и подали это как подарок горожанам. Как только ее официально открыли, с критикой выступил челябинский урбанист, назвав проект абсурдом.

Посмотреть видео можно по этой ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru