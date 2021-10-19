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Спорт19 октября 2021 19:31

«Трактор» в Челябинске с крупным счетом уступил «Салавату Юлаеву»: уфимцы прервали 8-матчевую серию черно-белых

«Медведи» на своей площадке уступили 1:6
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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"Трактор" в Челябинске уступил "Салавату Юлаеву" 1:6.

"Трактор" в Челябинске уступил "Салавату Юлаеву" 1:6.

«Проклятие» Уфы прервать не удалось. В первом раунде плей-офф прошлого сезона именно «Салават Юлаев» отправил «Трактор» отдыхать. А накануне прервал и 14-матчевую победную серию «Металлурга», обыграв Магнитку на их площадке...

Сегодня, 19 октября черно-белые вновь уступили, притом крупно. К концу второго периода «Трактор» проигрывал 0:4. После перерыва тренерский штаб «медведей» сменил в воротах Романа Вилла на Эмиля Гарипова. В начале третьего периода Тему Пулккинен отыграл одну шайбу, но на большее челябинцев не хватило. До конца матча уфимцы еще дважды поразили ворота хозяев. Итог — 1:6.

22 октября в Челябинске уральское дерби: «Трактор» сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».

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