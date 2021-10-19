Губернатор Челябинской области присвоил почетные звания шести гражданам

Почетное звание считается одной из форм признания заслуг перед обществом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующие документы о присвоении почетных званий шести гражданам. Их получили два юриста, эколог, экономист, работник культуры и профессор.
Заслуженным работником культуры и искусства стала Татьяна Галкина, работающая в симфоническом оркестре Челябинской филармонии.
Анна Таскаева, профессор кафедры земледелия, стала почетной гражданкой региона за особый вклад в развитие сельхоза.
Звание «заслуженный экономист» досталось первому замминистра финансов Александру Грязеву.
Список заслуженных экологов тоже пополнился на одного человека. Ольга Ленкина, замначальника в региональном Минэкологии тоже получила это звание.
Сразу двум южноуральским юристам губернатор присвоил звания — Андрею Кузьмину и Ирине Харчевниковой. Кузмин является профессором кафедры права в ЮУрГУ, а Харчевникова — начальником госправового управленгия в Законодательном собрании Челябинской области.
Почетное звание считается одной из форм признания заслуг перед обществом в России. Всего в списке 54 таких званий.
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