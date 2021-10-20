Магнитогорец сломал дверь, чтобы прорваться в «заминированный» детский сад

Горожанин ночью хотел вломиться в детский сад. Фото: ГОП "Право роста"

В Магнитогорске ночью 19 октября мужчина попытался проникнуть в помещение детского сада в микрорайоне №147. Ему удалось разбить стеклопакет на входе в дошкольное учреждение, а затем приехали сотрудники охраны.

Как сообщили в группе охранных предприятий «Право роста», мужчина заявлял, что детсад скоро взорвется, и что ему срочно надо спасти оттуда шестилетнюю девочку.

После таких доводов охранники усомнились в адекватности горожанина. Дебошира передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Ранее житель Челябинска разбил стекло в здании областного Законодательного собрания. Позже он объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

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