Магнитогорец сломал дверь, чтобы прорваться в «заминированный» детский сад

Горожанин ночью хотел вломиться в детский сад. Фото: ГОП "Право роста"
В Магнитогорске ночью 19 октября мужчина попытался проникнуть в помещение детского сада в микрорайоне №147. Ему удалось разбить стеклопакет на входе в дошкольное учреждение, а затем приехали сотрудники охраны.
Как сообщили в группе охранных предприятий «Право роста», мужчина заявлял, что детсад скоро взорвется, и что ему срочно надо спасти оттуда шестилетнюю девочку.
После таких доводов охранники усомнились в адекватности горожанина. Дебошира передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.
Ранее житель Челябинска разбил стекло в здании областного Законодательного собрания. Позже он объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.
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