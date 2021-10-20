Школы Трехгорного перевели на дистант

Грызть гранит науки придется из дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Трехгорном Челябинской области перевели на дистант все школы. Такое решение принял оперативный штаб и главный санитарный врач «запретки»

Как уточнила КП-Челябинск начальник управления образования Трехгорного Ирина Первухина, школьники будут учиться дистанционно до 27 октября, затем уйдут на каникулы до 8 октября.

— Каникулы мы не отменяем, — уточнила Ирина Первухина.

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