Школы Трехгорного перевели на дистант

Грызть гранит науки придется из дома
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Трехгорном Челябинской области перевели на дистант все школы. Такое решение принял оперативный штаб и главный санитарный врач «запретки»
Как уточнила КП-Челябинск начальник управления образования Трехгорного Ирина Первухина, школьники будут учиться дистанционно до 27 октября, затем уйдут на каникулы до 8 октября.
— Каникулы мы не отменяем, — уточнила Ирина Первухина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru