Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в сентябре 2021 года, подготовленный порталом Выберу.ру. В первой десятке рейтинга – «Кредит наличными» банка Уралсиб с процентной ставкой от 5 % годовых.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.

Кредит на потребительные нужды в рублях. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация РФ, заемщик (далее ЗЩ)/ созаемщик трудоустроен в соответствии с ТК РФ, стаж на текущем месте работы – от 3 мес., возраст ЗЩ – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). Процентная ставка при страховании жизни, здоровья и рисков потери работы (далее СЖЗ) в день подписания кредитного договора и сумме кредита свыше 300 тыс. руб. - от 5,0 до 6,3% годовых; до 300 тыс. руб. - от 6,5 до 7,0% годовых; при отсутствии/расторжении СЖЗ и сумме кредита свыше 300 тыс. руб. - от 14% до 17,1 % годовых, до 300 тыс. руб. - от 20,0 до 20,5% годовых. Размер ставки в пределах указанных диапазонов, сумма кредита (от 100 тысяч до 1,5 млн руб.) и срок кредита (от 13 до 84 мес.) устанавливаются индивидуально, в зависимости от уровня риска ЗЩ, категории ЗЩ. Дополнительные расходы: страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 04.10.2021. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.