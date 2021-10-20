В Челябинской области коронавирусом за день заболели 425 человек

Заболеваемость по-прежнему растет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последние сутки выявили 425 новых случаев корнавируса – рекорд за все время с начала пандемии.
Количество умерших также остается максимально высоким. За день, как и накануне, от ковидной пневмонии скончались 28 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 12 тыс. 387 южноуральцев.
за все время в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 105 тыс. 618 человек.
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