В Челябинской области коронавирусом за день заболели 425 человек

Заболеваемость по-прежнему растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки выявили 425 новых случаев корнавируса – рекорд за все время с начала пандемии.

Количество умерших также остается максимально высоким. За день, как и накануне, от ковидной пневмонии скончались 28 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 12 тыс. 387 южноуральцев.

за все время в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 105 тыс. 618 человек.

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