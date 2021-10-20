Врач-терапевт опровергла связь между плохим самочувствием и погодой

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Существенное и резкое похолодание, которое синоптики прогнозируют в ряде российских регионов в ближайшие дни, заставляет задуматься о влиянии этого явления на состояние здоровья людей. Действительно, с резкой переменой погоды многие замечают ухудшение самочувствия. Одних беспокоит головная боль, другие отмечают ломоту в теле, а третьи жалуются на ухудшение сна. Такие симптомы нередко называют «метеозависимостью» или же «метеочувствительностью». Но существует ли такой диагноз как «метеозависимость» на самом деле? Насколько погодные условия влияют на самочувствие? Об этом рассказала Анастасия Луканина, врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва»:

Существует ли такой диагноз как «метеозависимость?

Все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней. В этой классификации отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведенные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье.

В чем причина головной боли и других недомоганий во время смены погодных условий?

В настоящее время доказано, что причина так называемой метеозависимости — это сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно.

К примеру головную боль часто связывают с переменой погоды или с изменением атмосферного давления. Но на самом деле у нее куда больше причин: это может быть и мигрень, и головная боль напряжения, и другие виды головной боли. Соответственно, причин может быть много: даже простое нарушение режима питания может привести к головной боли. Важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз. Только тогда будет понятна истинная причина этой боли, и исходя из причины уже можно подобрать эффективную терапию.

Проявления недомогания, которые люди принимают за явления «метеочувствительности» — это головная боль различной локализации, интенсивности и продолжительности, сонливость или бессонница, упадок сил, плохое настроение, боли в суставах, перепады артериального давления, снижение уровня либидо. Нужно понимать, что подобные жалобы бывают и без связи с погодными условиями и могут проявляться по совершенно разным причинам, например, как симптомы реальных заболеваний (хроническая железодефицитная анемия, хроническая депрессия, состояние реконвалесценции после перенесенных инфекционных заболеваний, постковидный синдром, недостаток витамина Д, хронические очаги инфекции и т.д.).

Насколько погодные условия влияют на самочувствие?

С медицинской точки зрения, такие факторы как нарушение режима сна и его недостаток, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеинсодержащих напитков, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение давления воздуха или влажности.

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