Челябинские судомоделисты утопили лодку, но все равно победили в международных соревнованиях

Фото: Челябинская судомодельная федерация

Сборная России стала первой на Кубке Европы по судомодельному спорту NAVIGA 2021. Победить команде помогли пятеро участников из Челябинской области.

Евгений Коробейников и Юрий Воронов завоевали по золотой медали, Юрий Воронов получил также «серебро», а Татьяна Ишимникова принесла команде «бронзу». Отметим, Юрий Воронов сейчас учится в десятом классе, но участвовал в соревнованиях наравне с взрослыми коллегами.

Фото: Челябинская судомодельная федерация

Удачно выступить на проходившем в Калининграде Кубке южноуральцам не помешала даже суровая погода и потеря лодки.

— Все дни лил дождь. Ветер дул с такой силой, что несколько моделей утонули, в том числе и у нашей команды. Вызывали водолаза, но он ничего найти не смог. Как говорят жители Калининграда, что утонуло в Нижнем озере, то останется там навсегда, — рассказал участник Кубка Европы, президент Челябинской Федерации судомодельного спорта Дмитрий Долгих.

Фото: Челябинская судомодельная федерация

Добавим, всего в состязаниях среди конструкторов скоростных радиоуправляемых моделей и копий реальных судов приняли участие десять команд: спортсмены из разных регионов России, Белоруссии и Германии.

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