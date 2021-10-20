В Челябинске на стене пятиэтажки появился «кофейный» мурал

Фото: Граффити Роспись стен Челябинск/vk.com

Еще один многоэтажный дом в Челябинске приобрел неповторимый облик. На этот раз огромная картина появилась на стене пятиэтажки на улице Энгельса, 58, рядом со сквером имени Андреевского. Разрисовали также стену и даже крышу пристроя.

Как рассказали в ассоциации художников граффити, абстрактную картину создал Даниил Гребенщиков. На роспись стен у мастера ушло пять дней.

Мурал выполнен в кофейных тонах, так как в доме уже более 50 лет находится универсам «Пейте черный кофе».

— Примерно столько же времени витает над городом аромат пирожных, пирожков и печенья, которыми здесь можно разжиться. Легендарному зданию просто необходимо быть замеченным, — объяснили выбор места для росписи в ассоциации.

Ранее в Челябинске на фасаде здания УралГУФК появился необычный портрет паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной. А до того 13 огромных картин нарисовали на фасадах домов в разных городах региона.

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