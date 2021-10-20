Tele2 улучшит связь в столичных новостройках по инновационному стандарту

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Стратегически важными indoor-объектами для Tele2 сегодня остаются жилые, многофункциональные и коммерческие проекты, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. Так, оператор первым на телеком-рынке подключился к новому стандарту усиления сигнала связи, разработанному системным интегратором «ИСК» специально для компании MR Group.

При планировании сетевой инфраструктуры девелопер предусмотрел места размещения оборудования связи. Это позволило Tele2 уже на этапе застройки обеспечить качественное indoor-покрытие на территории жилых комплексов, включая труднодоступные зоны паркинга и кабины лифтов. Первым проектом оператора стал новый городской квартал «Селигер Сити». В момент застройки Tele2 подключилась к антенно-фидерной сети MR Group, обеспечив связью свыше 105 тыс. кв. м.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«На фоне пандемии клиенты испытывают все большую потребность в стабильном доступе к современным цифровым сервисам. С появлением гибридного формата работы и дистанционной учебы интернет-активность пользователей в многоквартирных домах заметно повышается. Совместный проект с MR Group позволяет нам предугадать ожидания клиентов. При этом эффективное сотрудничество застройщика и оператора является ключевым фактором успешного развития сетевой инфраструктуры на территории жилых комплексов.

Алексей Годованец, девелопер – управляющий партнер компании MR Group:

«Несмотря на стремительное развитие технологий, во многих современных жилых комплексах сохраняются проблемы с сотовой связью – особенно на паркингах и в лифтах. Это объясняется отсутствием готовой сетевой инфраструктуры к моменту ввода объекта в эксплуатацию, что может создавать дискомфорт для резидентов комплекса и допускает риск остаться без связи в случае какого-либо происшествия. Данный совместный проект позволяет заблаговременно обеспечить нашим резидентам бесперебойную связь на всей территории: разговаривать по телефону и пользоваться интернетом можно от въезда в паркинг и подъема на лифте до попадания в квартиру.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Антон Атяшкин, представитель системного интегратора «ИСК»:

«Сотовая связь в России – одна из самых доступных, и все же сигнал в жилых комплексах иногда бывает неустойчивым, в частности из-за препятствий, с которыми он сталкивается на пути от уличной базовой станции. Готовых универсальных решений для строительства indoor-инфраструктуры не существует, поэтому MR Group и «ИСК» совместно разработали собственный стандарт. «ИСК» выполняет строительство сетей в соответствии со стандартом, тогда как активное оборудование устанавливает оператор. Это позволяет существенно сократить затраты операторов, а единая сеть – подключаться нескольким операторам одновременно. Мы планируем и дальше совершенствовать стандарт, контролировать его внедрение на всех проектах MR Group и принимать участие в эксплуатации сетей, гарантируя качественную связь.

По информации от пресс-службы Tele2