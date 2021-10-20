В Челябинской области нашли способ избежать столпотворения в театрах из-за проверки QR-кодов

Алексей Бетехтин посоветовал приходить на спектакль или концерт заранее. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области с 18 октября заработала система обязательных QR-кодов. Их будут требовать с посетителей массовых, культурных, спортивных мероприятий с количеством участников 100 и более человек. Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» министр культуры региона Алексей Бетехтин, в учреждениях культуры для нововведения уже все есть, но на спектакль или концерт лучше приходить заранее.

— Мы проанализировали, какие есть сканнеры и как они работают, — рассказал Алексей Бетехтин. — Некоторые директора сказали, что обойдутся для считывания QR-кодов смартфонами. Другие — планируют закупить оборудование. Стационарные, которые привинчены к полу, как в Москве стоят 250 тысяч рублей, но мы решили их не закупать. Не такие уж у нас, прямо скажем, и массовые мероприятия.

Предварительно в театрах провели «генпрогон» проверки QR-кода на входе. В среднем на работу с одним человеком уходит две минуты.

— Если раньше нужно было измерить температуру и оторвать «контрольку» у билета, то сейчас нужно дополнительное время для проверки кода. Его нужно достать, показать — в телефоне или распечатанном виде — и предъявить паспорт. Все это, конечно, занимает время, — уточнил Алексей Бетехтин.

Чтобы избежать очередей, к проверке QR-кодов в так называемых «коридорах входа» привлекли волонтеров. Принцип — как в аэропорту при прохождении регистрации на рейс. Помогает соблюдать социальную дистанцию и избежать столпотворения. Систему уже опробовали в театре Драмы. Министр культуры отметил, что все прошло гладко, без скандалов.

— Хочу сказать спасибо нашему зрителю. Люди с пониманием отнеслись к этой мере, — добавил Алексей Бетехтин. — Только 6% вернули билеты в среднем по региону, хотя мы ожидали показателя в 20%. Но немножко притормозились продажи. Но думаю, что это связано с тем, что не все театралы успели оформить код.

Но для тех, кто уже это сделал, в ближайшее время будет возможность сходить в театр, музей или на концерт со скидкой в 50%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru