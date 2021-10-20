В Челябинске из огромной надписи на новой набережной пропала буква

Так надпись выглядела, когда была цела Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гуляющие по новой набережной Миасса челябинцы заметили, что в огромной декоративной надписи «АРТСКВЕР» недостает буквы Е. Горожане предположили, что часть недавно установленного арт-объекта могли похитить.

В администрации Челябинска рассказали, что это не так. В действительности букву Е увезли на полировку. Дело в том, что кто-то из посетителей набережной решил дополнить арт-объект собственными рисунками и надписями.

Букву Е в скором времени вернут на место, но от «народного творчества» пострадали все части надписи, поэтому остальные буквы по очереди тоже будут снимать со своих мест и полировать.

В пресс-службе мэрии отметили, что от рук излишне активных челябинцев страдают и другие украшения набережной. Рисующие и выцарапывающие собственные послания на арт-объектах не причиняют существенного материального ущерба, но портят настроение как тем, кто следит за благоустройством, так и тем, кто приходит в прогулочную зону отдохнуть и видит ее поврежденной.

— Мы просим челябинцев бережней относиться ко всем объектам, — обратились к горожанам в мэрии.

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