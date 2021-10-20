Введение QR-кодов не повлияло на отмену концертов в Челябинской области

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области отменили концерты Любови Успенской, Наташи Королевой и группы «Слот». Но с введением QR-кодов это не связано. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Концерты данных исполнителей, организованные частниками, по словам министра культуры, отменили до введения ограничений.

— Продажи билетов в принципе идут не так весело сейчас, как в допандемийный период, — сказал Алексей Бетехтин. — Некоторые концерты до и после введения QR-кода будут отменяться, поскольку те бизнес-структуры, которые их проводят, не набирают средств, чтобы окупить гастрольный тур. Поэтому происходит отмена. Так было и в «мирное» время.

Вот только сдать билет и вернуть деньги — задачка со звездочкой. По словам Алексея Бетехтина, проблемы возникают у зрителей из-за незнания правил той или иной продюсерской компании, которые прописаны в билетах. У кого-то допускается возврат 80% от стоимости, поскольку частники живут за счет средств зрителя.

— Театры возвращают 100% стоимости билета даже в день показа, а у частных организаций может быть только, например, 50%, — объяснил Алексей Бетехтин. — Но это правила игры, которые зрителей должен узнавать заранее на сайте или в билете.

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