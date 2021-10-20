Качество южноуральской продукции и развитие села оценено благородным металлом выставки «Золотая осень 2021»

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Челябинская область достойно представила свой агропромышленный комплекс на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Октябрь 2021 года ознаменовался для Южного Урала 113-ю медалями главного сельскохозяйственного праздника страны, из этого количества наград больше всего золотых медалей — 76, серебряных наград 30, бронзовых — 7.

Разнообразие номинаций, в которых отличились южноуральские предприятия АПК, научное и образовательное сообщество, сельские территории, говорит о серьезном внимании, которое уделяет правительство региона поддержке этой отрасли экономики. По 12 направлениям награды получил 51 участник агровыставки. Челябинская область, в свою очередь, как регион с развитым, инновационным агропромышленным комплексом и активный участник мероприятия, получила Гран-при выставки.

Золотые медали за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства получили 8 известных предприятий Южного Урала, представившие на выставке результаты своей работы: СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н., ОАО «Племенной завод «Россия», СПК «Подовинное», ООО Агрофирма «Калининская», ООО «Совхоз Брединский», крестьянское хозяйство «Карсакбаев К.Б.», ООО «Предуралье», СХПК «Черновской».

Большая часть компаний с учетом ограничений, связанных с противоэпидемической обстановкой, принимала участие в выставке заочно, направив конкурсному жюри информационные материалы, фотографии, образцы продукции. Южноуральские участники «Золотой осени» завоевали награды в конкурсах «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок», «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, работающий на мелиорированных землях», «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве», «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышения плодородия почв», «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур», «Создание и производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий», «Организация и сопровождение высокотехнологичного сельскохозяйственного производства и рационального землепользования в агроэкологических объединениях обучающихся образовательных организаций России», «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК», «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив», «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий».

Так, в номинации «Лучшая муниципальная практика комплексного развития сельских поселений» бронзовой медали удостоена администрация Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области. В населенных пунктах этого муниципального образования администрация организовала строительство газопровода, благоустройство территорий, ремонт автодорог, спортивных сооружений, систем водоснабжения, учреждений социальной сферы, уличного освещения. Например, был открыт сельский клуб в поселке Солодянка, капитально отремонтирован сельский дом культуры в поселке Буранная железнодорожная станция, отремонтированы спортзал Буранной средней школы имени В.М. Волынцева и здание детского сада в поселке Озерный. Произведен капитальный ремонт Дома культуры и капитальный ремонт здания пожарного депо в поселке Буранный, приобретено здание спортивного зала в селе Новобурановка, выполнен капитальный ремонт ФАПа в пос. Урожайный, построен ФАП в пос. Новобуранный, приобретена стоматологическая установка в Центр врача общей практики пос. Буранный. В поселке Буранный и селе Новобурановка построены модульные блочные газовые котельные, там полностью заменена система отопления.

В номинации «Машины для внесения минеральных и органических удобрений» золотую медаль получил «Челябинский компрессорный завод», а в номинации «Тракторы различного назначения» предприятие «Трактор» из Еманжелинска завоевало серебряную награду.

В номинации «Наставничество как эффективная форма профессиональной ориентации школьников в сфере дополнительного агроэкологического образования» бронзовой медали удостоена средняя общеобразовательная школа № 3, что в поселке Нижний Уфалей Верхнеуфалейского городского округа, — за научно-практические работы учеников 9 и 11 классов по темам: «Система «Гидропоника» как инновационный метод выращивания культурных растений» и «Система «Аквапоника» как инновационный метод выращивания культурных растений».

Бронзовую медаль за лучшую предпринимательскую инициативу в АПК получил ИП Глава К(Ф)Х Дмитрий Трофимов, а среди лучших сельскохозяйственных потребительских кооперативов серебряной медали удостоен ССПК «Буренка».

Серебряными медалями «Золотой осени 2021» отмечены две разработки ученых Южно-Уральского государственного аграрного университета: инновационная технология сушки в процессе получения органической продукции сельскохозяйственного и дикорастущего сырья (разработка Виталия Попова и его коллектива) и разработка новых фармакологических средств и внедрение эффективной системы профилактики тепловых и вакцинальных стрессов кур и цыплят в условиях промышленного птицеводства (разработка Алевтина Мифтахутдинова и его коллектива).

«Две этих разработки — результат многолетних научных исследований, они уже используются в производстве южноуральскими и другими российскими сельхозпроизводителями. В случае сушилки ее можно использовать при заготовке семян от зерновых до газонных трав. Установка экологична и экономична. И наши специалисты могут изготовить сушилку любого размера, как для дачников, так и для крупных предприятий. Вторая разработка посвящена серии фармакологических средств, снимающих тепловой и вакцинальный стресс у цыплят, что позволяет повысить эффективность работы птицефабрик, увеличить привесы и сохранность поголовья. Линейку препаратов наших ученых успешно применяют в работе крупные птицефабрики России», — рассказала об инновациях проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ Наталья Низамутдинова.

Заслуженные награды за научные разработки получили также Челябинский НИИ сельского хозяйства и Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства — филиал УРФАНИЦ УРО РАН.

Золотые и серебряные медали нашли своих героев в области выращивания продукции растениеводства и повышения плодородия почвы: это КФХ Филиппова (бренд «Григорьевские сады»), за достижение высоких показателей в производстве плодово-ягодных культур; ООО «Чебаркульская птица», за эффективное применение агрохимиката Гумат калия «Биоресурс»; «Агрокомплекс «Чурилово» за достижение высоких показателей в возделывании овощей закрытого грунта; Сады России (ООО «Научно-производственное объединение «Сад и огород»), за достижение высоких показателей в производстве плодово-ягодных культур и картофеля; АО «Совхоз Акбашевский», за достижение высоких показателей в производстве картофеля и овощей; Компания «OZONBOX», за инновационные разработки в области механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства; ООО «УралГИС» (Малое инновационное предприятие ЮУрГУ), за инновационные разработки в области землеустройства; ООО «ЭКО — Гард», за инновационные разработки в области растениеводства.

Традиционно больше всего медалей присуждено за производство высококачественной пищевой продукции — 71 награда, из которых 51 «золото», 18 — «серебро» и 2 — «бронза».

Наибольшее количество золотых медалей — 12 — присуждено акционерному обществу «Макфа» за макаронные изделия и муку овсяную, кукурузную, рисовую, гречневую, льняную, полбяную торговых марок «Makfa» и «Livingood».

АО «Птицефабрика Челябинская» получила 7 золотых медалей за различные категории куриного яйца и яичный меланж торговых марок «Чепфа» и «Три несушки».

Три золотых медали завоевала компания ООО «Ресурс» за овсяную кашу быстрого приготовления с клубникой и молоком, смесь риса и пшена «Дружба» и зерновые хлопья «5 злаков» торговой марки «Увелка».

Четыре награды присуждено ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» за буженину из мяса птицы, тушки цыплят-бройлеров Халяль (2 «золота»), сосиски «Докторские с мясом птицы» Халяль, паштет «Для завтрака» (2 «серебра»).

Три золотых медали за колбасу и карбонад и 2 серебряных — за сыровяленую колбасу и сосиски получила «Агрофирма Ариант».

Золотых медалей также удостоена продукция фабрики «Южуралкондитер», которая на днях отметила 60-летие со дня основания. Награду выставки получили: «Уральский пряник» с абрикосовой начинкой, который специалисты предприятия воссоздали по старым рецептам и сейчас планируют массовое производство и розничную продажу этой сласти; конфеты «Челябинские», глазированные шоколадной глазурью с начинкой между слоями вафель.

В числе отмеченных конкурсной комиссией, а значит — одни из лучших в России, такие продукты как куриный рулет, прессованное мясо птицы и сосиски от «Чебаркульской птицы» (4 «золота» и 1 «серебро»), мука ржаная и пшеничная от «Магнитогорского комбината хлебопродуктов — Ситно» (2 «золота»), мясная продукция птицеводства и куриные яйца от «Магнитогорского птицеводческого комплекса» (2 «золота» и 1 «серебро»), продукция из мяса птицы от «Нагайбакского птицеводческого комплекса» (3 «золота»).

Признание на российской агропромышленной выставке еще получили: вареная колбаса и сардельки от «ПКЗ «Дубровский» (1 «золото» и 2 «серебра»), продукция из мяса утки торговой марки «Уткино» от ООО «Альпина» (2 золотых медали), колбасная и сосисочная продукция торговой марки «Таврия» от ИП Чинькова (2 «золота», 2 «серебра»), масло подсолнечное рафинированное и нерафинированное торговой марки «Корона изобилия» от ООО «Сигма» (2 «золота»), пелядь холодного копчения, карась холодного копчения (2 «золота») и карп холодного копчения (серебряная медаль) от ЗАО «Чебаркульский рыбзавод», нерафинированное подсолнечное масло от растениеводческого кооператива «Первый маслозавод» (золотая медаль), крепкий алкоголь (водка) от «Озерского спиртоводочного завода» (1 «золото», 4 «серебра»), нефильтрованное пиво от «Смолинского пивовара» (2 «золота»), а также печенье сахарное «Малинка» («золото»), мармелад и конфеты (2 «серебра») ТМ «Ура Кондитеры» от ИП Валеев