Стартовало народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России»

С 20 октября по 7 ноября проходит народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каждый житель нашей страны может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов.

В этом году 84 региона России представляют свои уникальные продовольственные бренды. «С некоторыми из них массовый потребитель хорошо знаком, но есть и много локальных, о которых почти никто не знает. Они стали настоящим открытием конкурса и в очередной раз дали возможность убедиться в практически неисчерпаемых гастрономических богатствах нашей страны. Рассказать людям о таких продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача «Вкусов России». Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Среди более 700 участников есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие. Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная образовательная программа, включающая наиболее важные для аграриев вопросы: бизнес планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.

В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех фаворитов среди почти 500 брендов. Победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

«Уже второй год мы поддерживаем конкурс «Вкусы России», потому что видим в этом отличную возможность показать жителям страны продукты, которые олицетворяют культуру целых регионов, но пока малоизвестны за их пределами. Первый конкурс в 2020 году показал интерес людей к этой теме. С помощью продуктов и блюд можно узнать традиции, историю регионов. Понять, как много интересных вкусов вы еще не пробовали. Особенно учитывая то, что многие из них действительно уникальны и не встречаются нигде больше. И мы будем очень рады, если такие продукты появятся на полках наших магазинах и будут доступны жителям всей страны», — отметил генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

Cправка: организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.

Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации «Загляните на огонек» для брендов, оказывающих влияние на развитие туристического потенциала территории, выступает АО «Россельхозбанк». Кроме того, курировать различные номинации и оказывать содействие в популяризации брендов будут розничная сеть «Магнит» — партнер конкурса и учредитель номинации «Нас выбирают» и ОАО «РЖД» — партнер конкурса и учредитель номинации «Кулинарное наследие». Также партнером конкурса выступает АО «Росагролизинг».

С 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф проходит Народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.