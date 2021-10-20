Собери команду на «Осенний батл»: в Челябинске пройдет молодежный спортивный фестиваль

Молодежный спортивный фестиваль «Осенний батл» пройдет в Челябинске 23 октября в Парке «Сад Победы» (начало в 12.00)

Командные состязания в трех дисциплинах ГТО-эстафета, фитнес-эстафета и военно-спортивная игра «лазертаг». Программа молодежного спортивного фестиваля «Осенний батл» — это яркий спортивный праздник с призами и подарками победителям.

Организаторы фестиваля — Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска, приглашают принять участие в празднике всех желающих.

Немного о правилах и регламенте фестиваля. В ГТО-эстафете участники покажут свою меткость, скорость, дальность броска, и померятся силами в отжимании. В фитнес-эстафете нужно на время пройти шесть станций: «гребля на тренажере», «зашагивания на бокс», «русские махи гири», «воздушные приседания с болгарским мешком», «удары кувалдой по покрышке» и «преодоление жесткой стены». Военно-спортивная игра «лазертаг» — это турнир по «LazerBATTL» по олимпийской системе на выбывание.

В состязаниях могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет и до 35 лет. Участие бесплатное. Приглашаем участников и болельщиков 23 октября в Парк «Сад Победы». Начало в 12.00 (главная сцена).

Спеши заявиться, и собрать команду для участия в трех состязаниях на выбор:

1 — ГТО-эстафета (5 человек);

2 — фитнес-эстафета (5 человек);

3 — лазертаг (6 человек).

Победители в фитнес-эстафете получают спортивные рюкзаки (5 человек — 5 рюкзаков).

Победители в состязаниях «ГТО-эстафета» получают наушники Bluetooth (5 человек — 5 наушников).

Абсолютным победителям в «LazerBATTL» вручаются портативные аккумуляторы для подзарядки телефонов и др. (6 человек — 6 аккумуляторов).

До 21 октября 2021 года заявки необходимо отправить на адрес электронной почты: mari.lushnikova.02@inbox.ru

Контактные телефоны: 8-982-363-51-32 (Владислав).

Для зрителей, участников и гостей предусмотрены конкурсы и полевая кухня!

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Соревнования проводит Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска.

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