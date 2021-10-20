Артист Дмитрий Маликов приехал в Челябинск с музыкальным спектаклем для школьников

Маликов считает, что у современных школьников могут быть пробелы в знаниях мировой классики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске, 19 октября, в Детской филармонии прошел музыкальный спектакль Дмитрия Маликова, сообщают «Хорошие новости». Артист приехал в город с целью популяризации классической музыки среди подрастающего поколения. Вместе с актерами московских театров он рассказал краткую историю развития музыки — от Баха до Тимати.

Основная мысль спектакля «Перевернуть игру» — рассказ истории развития мировой музыки: от классики до мамбл-рэпа. Его разыгрывали актеры из Москвы. Техники развернули впечатляющие декорации, которые напомнили актерам кадры из фильмов режиссера Уэса Андерсена, стилем которого является создание сказочной картинки.

— Меня вдохновили красочные раскладывающиеся кресла для детей в зале. Прям почерк Уэса Андерсена! Это смотрелось очень мило, — прокомментировала актриса спектакля Виктория Белякова.

Постановка спектакля устроена следующим образом: два актера из старшего и младшего поколений вступают в битву мнений о своих музыкальных предпочтениях, а аргументы сторон подкрепляют призраки великих композиторов былых лет.

— Чувствовалось волнение детишек, когда они видели фантомы музыкантов. Их переживания за Моцарта и Баха были одними из самых ценных моментов всего представления, — рассказал актер Сергей Мухин.

Дмитрий Маликов считает, что у подрастающего поколения могут возникнуть пробелы в знаниях мировой классики, поскольку значимую часть времени они тратят на просмотр «Смешариков», «Фиксиков» и «Лунтика». Как отметил артист, надо время от времени вовлекать детей в образование.

— У меня у самого сыну 4 года, и я вижу, как он смотрит в экран айпада и наслаждается мультсериалами. Порой вместо развлечений надо включать на планшете что-то образовательное, например, музыку. Также нужно рассказывать детишкам, что из себя представляет оркестр, и как он работает, — рассказал Дмитрий Маликов.

Артист отметил, что спектакль «Перевернуть игру» существует уже несколько лет, и Дмитрий намерен регулярно обновлять его репертуар. Он добавил, что музыка будет пополняться новыми композициями, в том числе хитами современных звезд.

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