Мужчина украл 290 рублей и пакет продуктов у пенсионера из Челябинска

Грабитель дождался, пока дед зайдет в подъезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в Металлургическом районе перед судом предстал 35-летний мужчина, который напал на пенсионера с целью наживы. Он украл у деда 290 рублей и пакет с продуктами питания. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Грабитель действовал по заранее продуманному плану. Он проследил за пенсионером, затем зашел с ним подъезд. Поднявшись на лестничную площадку, дед наклонился, чтобы поставить пакет с и достать ключи, и в эту секунду 35-летний преступник завалился на спину пенсионера. Он вытащил из его брюк 290 рублей, схватил пакет и скрылся.

— Металлургический районный суд вынес приговор по данному уголовному делу. Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На решение суда назначить условный срок мог повлиять тот фактор, что мужчина выплатил пенсионеру 20 тысяч рублей за моральный ущерб.

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