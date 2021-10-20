Из «Третьяковки» и Русского музея: в Челябинске в «Галерее Паркер» открывается выставка «Краски родной земли»

Выставка «Краски родной земли» открывается в «Галерее Паркер» в Челябинске в пятницу 22 октября. Фото Галерея Паркер.

"Галерея Паркер ", открывшаяся весной этого года, продолжает радовать и по-хорошему удивлять челябинцев и гостей столицы Южного Урала уникальными, яркими работами.

По словам специалистов, вторая по счету экспозиция, представленная в Галерее, это уже признанный «золотой фонд», наследие 20 — начала 21 веков в искусстве России. Уфимские художники Михаил Назаров, Николай Пахомов, Дамир (отец) и Айдар (сын) Ишемгуловы представят свои картины в «Галерее Паркер». Отметим, что работы этих художников выставляются на столичных площадках и за рубежом, хранятся в государственных музейных собраниях России — в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, на других известных площадках по всей стране.

Представленные авторы формировались в единой среде, а впоследствии, объединились в художественную группу «Сары бия».

Искусствовед Челябинского государственного исторического музея Марья Аникина отмечает, что сила этой выставки не только в том, что здесь собраны буквально классические произведения современной российской живописи, но и в том, что художники стараются «расчищать» основы обыденности. Здесь работа на земле, преодоление пространства, постройка дома, люди — родственники, или, как минимум, из одной деревни.

— Всех авторов экспозиции объединяет абсолютно естественное существование в этой среде, непричесанной, встопорщенной, по соседству с лошадьми и грузовиками. Небо здесь хмурится, поливает дождями, земля раскрывается бесконечными пространствами, сопротивляется плугу, цепляется за сапоги. Эта реальность еще вчера была ежедневной обыденностью, завтра — станет почти экзотикой.

За осязаемой реальностью в картинах уфимских авторов просвечивает этот обретенный смысл. Важно не потерять его вновь, не законсервировать в конкретной эпохе, не сделать объектом только эстетического осмысления. По этой дороге надо продолжать идти, чтобы в уже изменившемся мире узнавать эти основы, эту красоту, место человека и его дел, — отмечает Марья Аникина.

— Одна из картин, которые будут показаны на выставке повторена дважды, одна такая работа хранится в Третьяковской галерее, а скульптурные работы после выставки в Челябинске переедут в Государственный Русский музей. Приходите и насладитесь поистине уникальным вечером, получите заряд энергии, проведите время красиво, полезно и интересно, — подчеркнула организатор выставки Весталия Паркер.

Выставка «Краски родной земли» открывается в «Галерее Паркер» в Челябинске в пятницу 22 октября (19.00) — ул. Цвиллинга, 25. ТРК «Куба», 2 этаж (до 100 человек).

В программе: осмотр выставки совместно с искусствоведами, атмосферная музыка — джазовые импровизации Александра Гаврилова, рояль — J.Backer, профессиональная фотосъемка, и конечно, общение, новые знакомства и уникальная творческая атмосфера, фуршет (кстати, напитки можно принести с собой).

«Галерея Паркер». Челябинск. Цвиллинга, 25. ТРК «Куба», 2 этаж. Для справки и бронирования: +7(919) 311-29-09.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru