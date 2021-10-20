Директор школы в Челябинске устроил незаконные поборы с родителей на школьные принадлежности

Школьники рассказали обо всем родителям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске к директору школы №59 пришли с прокурорской проверкой из-за того, что он незаконно устроил поборы с родителей учеников на принадлежности для учебы. Руководству школы сделали предупреждение.

Учеников поставили перед фактом, что деньги на учебники, тетрадки, маркеры, мыло и туалетную бумагу необходимо скинуть на карту своему учителю. Школьники рассказали об этом родителям, и те обратились в прокуратуру.

— Предоставленными детям списками учителя нарушили положения закона об образовании, — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

Руководство школы предупредили, что последующее нарушение может повлечь более серьезные последствия.

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